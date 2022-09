Erfolgsläufe gestoppt

Unsere Topklubs im Bezirk haben in der 1. beziehungsweise 2. Landesliga einen sensationell starken Start hingelegt. Doch am Wochenende ist bei beiden Sand ins Getriebe geraten. Die SG Rohrbach/St. Veit ging beim Tabellenführer in Zwettl mit 0:5 unter und auch Lilienfeld erlitt mit dem 1:1 bei Schlusslicht Amaliendorf einen Dämpfer.

Dass es kein unaufhaltsamer Erfolgslauf bis Saisonende wird, war aber auch allen klar, dazu ist vor allem die Kaderdecke bei beiden Klubs zu dünn. Die Frage war daher, wann die Trainer vor erste schwer lösbare Kompensationsaufgaben gestellt werden. Leider ist die Verletzungsmisere nun recht früh in der Saison eingetreten. Aber zumindest handelt es sich bis jetzt noch um keine langfristen Ausfälle, wie bei Gebietsligist Hainfeld, bei dem mit Stürmer Horen Sarikyan ausgerechnet der Mann für den Rest des Herbstes w.o. geben muss, auf den das Spiel zugeschnitten ist.