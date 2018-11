So spektakulär wie in der jüngeren Vergangenheit klingen die Investitionen auf der Gemeindealpe und bei den Reidl-Liften für die kommende Wintersaison nicht. Mitterbach vermeldet gar „nur“ ein neues Pistengerät, Annaberg die Fertigstellung des neuen Speicherteiches und eine Verbreiterung der Mathias-Zdarsky-Rennstrecke.

Kleinere, aber wichtige Brötchen werden unterm Strich gebacken. Oft genug hat in den letzten Jahren die Witterung zu wenig Naturschnee gebracht. Die für heuer gesetzten Maßnahmen in den zwei großen Skigebieten des Bezirkes haben verbesserte Pistenbedingungen durch Optimierung der Präparierung und künstlichen Beschneiung zum Ziel. Das alles kommt dem Kunden zugute — erst recht die Pistenverbreiterung bei den Reidl-Liften. Die leichte Teuerung der Lift-Tickets ist zu verschmerzen, das Preis-Leistungsverhältnis passt in Annaberg und Mitterbach nach wie vor.

Die heurigen Investitionen sind sinnvoll angelegtes Geld, um wieder an die guten Besucherzahlen aus der Vorsaison anknüpfen zu können. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.