Mit dem für 2020 fixierten Abschied von Annabergs VP-Bürgermeisterin Petra Zeh aus der Kommunalpolitik geht eine bewegte Ära zu Ende.

Das schlimmste Ereignis, das Zeh im Ort zu meistern hatte, war zweifelsohne das Wilderer-Drama am 17. September 2013 mit vier Ermordeten. Erfreulich hingegen die in die Amtszeit Zehs fallende Eröffnung der Ötscher-Basis im Zuge der Landesausstellung 2015. Womit Annaberg ein wichtiges Standbein für den Sommertourismus erhalten hat. Als weitere Erfolge darf Zeh neben dem Erhalt der Schule die Übernahme der Lifte durch das Land und den Bau des JUFA-Hotels verbuchen.

Auch wenn es am Weg zur attraktiven Ganzjahresdestination in Annaberg noch einiges zu tun gibt, steht die Fremdenverkehrsgemeinde (nicht zuletzt dank der Landeshilfe) touristisch weit besser da als vor Zehs Amtsantritt. Der beste Beweis für ihre Beliebtheit in der Bevölkerung sind indes die Gemeinderatswahlergebnisse: 2005 fuhr die VP mit Zeh 66,8 Prozent ein, 2010 66,9 Prozent und 2015 gar 69,7 Prozent. Werte, bei denen andere Bürgermeister im Land vor Neid erblassen. Zehs Nachfolger tritt in große Fußstapfen.