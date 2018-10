Ein Novum: Mit dem St. Aegyder Karl Oysmüller hat der Bezirk seit Donnerstagabend auch einen parteifreien Bürgermeister. Zumindest bis zur nächsten planmäßigen Kommunalwahl 2020. Da gilt es dann als sehr wahrscheinlich, dass der SPÖ-nahe Oysmüller als roter Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird.

Wie NÖN-Leser wissen, war die Ortschef-Kür aufgrund der satten Mehrheit der SPÖ-Fraktion, die Karl Oysmüller als Nachfolger von Rudolf Pfeffer (SPÖ) vorgeschlagen hatte, schon im Vorhinein fix. Die Wahl des neuen St. Aegyder Bürgermeisters mit 17 von 19 möglichen Stimmen, also mit großer Mehrheit, war allerdings nicht zwingend zu erwarten und ist mehr als ein statistischer Wert. Sie gilt vielmehr als Indikator dafür, dass Oysmüller mit nicht allzu viel Widerstand (der Opposition) zu rechnen hat. Das Ziehen an einem Strang kann der Neo-Gemeindechef mit seinen ambitionierten Zielen, speziell im Tourismus, auch gut gebrauchen. Oysmüllers Start ins Bürgermeisteramt ist mit seiner von einer breiten Mehrheit getragenen Wahl geglückt. Gemessen werden muss er nun an seinen Taten.