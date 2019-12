Jetzt ist es fix: ÖVP und SPÖ kandidieren am 26. Jänner im Bezirk flächendeckend, die FPÖ tritt nur in Hohenberg nicht an. Bereits seit der im März definitiv geplatzten Wiedervereinigung mit der ÖVP stand das Antreten der Bürgerliste STEFAN in Ramsau fest — in jener Kommune, in der das Rennen um den Bürgermeistersessel ob der aktuell nur relativen ÖVP-Mehrheit die meiste Spannung verspricht. In allen anderen Bezirkskommunen lassen die klaren Mehrheitsverhältnisse keine Umstürze erwarten — auch nicht in St. Aegyd und St. Veit, wo ebenso Bürgerlisten starten.

Der Grund für fehlende Kandidaturen der NEOS ist darin zu suchen, dass deren Wählerschaft weniger im ländlichen Raum zu finden ist. Und die Grünen haben eine historische Chance verpasst: In Lilienfeld und Eschenau, wo die Partei bei der Nationalratswahl 11 und 9,6 Prozent einfahren konnte, wäre im Jänner wohl jeweils zumindest ein Gemeinderatsmandat drinnen gewesen — wenn man Kandidaten aufgestellt hätte.