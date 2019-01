Der zeitweilige Sturm und die teils prekäre Lawinensituation haben in den Weihnachtsferien eine (noch) bessere Bilanz der Annaberger und Mitterbacher Liftbetriebe verhindert. Festzumachen ist das Abschneiden allerdings nicht nur am Wetter, sondern auch an den Investitionen des Landes als Lifte-Eigentümer. Nur Schnee alleine bringt keine Gäste. In den letzten Jahren wurden Millionenbeträge in die Attraktivierung der Skigebiete gebuttert, das macht sich jetzt bezahlt. Zudem passt das Preis-Leistungsverhältnis bei den Reidl-Liften und auf der Gemeindealpe.

Die Nächtigungen sind in den Skigebieten nach den Weihnachtsferien auf einem guten Weg, wobei Annaberg weiter vom JUFA-Hotel mit seinen 208 Betten und Mitterbach vom 76-Betten-Hotel Robert Karners profitiert.

Was die Semesterferien bringen werden, bleibt abzuwarten. Eine zumindest durchschnittliche Wintersaison 2018/2019 ist mit dieser Weihnachtsferien-Bilanz jedenfalls noch drinnen.