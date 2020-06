Von der Seilrutsche über das Rodeln und den Tierpark bis hin zum Wandern und Radfahren: Im Sommer-Tagestourismus ist der Bezirk mit Zipline Annaberg, Eibl-Jet Türnitz, Weißem Zoo Kernhof, Wandergebieten oder Traisen- und Gölsental-Radweg breit aufgestellt.

In der Coronakrise beweisen die großen Tagesausflugsziele in heimischen Gefilden vor allem eins – Flexibilität. Das fängt bei teils erweiterten Öffnungszeiten – etwa beim Eibl-Jet – an, um Verluste aus dem verspäteten Saisonstart bestmöglich kompensieren zu können. Und hört bei teils umfangreichen Corona-Sicherheitsvorkehrungen auf, um überhaupt geöffnet halten zu dürfen.

Urlaub daheim wird in diesem Sommer krisenbedingt boomen, die Werbemaschinerie (auch für den Bezirk) ist angelaufen. Abgerechnet wird am Ende der Saison, die heimischen Tourismusdestinationen haben ihre Hausaufgaben aber gemacht, um sich eine dicke Scheibe vom Gäste-Kuchen abschneiden zu können.