Ganz neu ist die Idee, schon Sechsjährige in die Feuerwehr aufzunehmen nicht. Passiert ist in die Richtung aber noch wenig. Jetzt regte Feuerwehr-Landeskommandant Dietmar Fahrafellner die Diskussion an. Im Bezirk sehen die Feuerwehren die Idee positiv, denn allen ist klar, dass Kinder, die schon in anderen Vereinen aktiv sind, später nur schwer vom Dienst bei der Feuerwehr überzeugt werden können.

Mit der Öffnung für Kinder ab sechs Jahren kommen aber auch Herausforderungen auf die Wehren zu. Die Ausbildungsinhalte müssen anders aufbereitet werden, es braucht getrennte Gruppen, und das Interesse der Kinder muss neun Jahre gehalten werden, bis sie in den Aktivstand überstellt werden.

Fakt ist, dass sich immer weniger Menschen in den Dienst der freiwilligen Sache stellen wollen oder können, weil es etwa der Beruf nicht erlaubt. Wenn eine Bindung an einen Verein aber schon sehr früh stattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich dort enge Freundschaften entwickeln und so ein enges Band, das alle hält.