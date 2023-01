Keine Überraschung

Plötzlich war er wieder da. Der Schnee. Und das mitten im Winter! Wie kann er es nur wagen? Zu Weihnachten hätte man die weiße Pracht doch gewollt, doch da ließ sie sich nicht blicken. Und jetzt, im fortgeschrittenen Jänner, wo das Gemüt doch schon leise Richtung Frühling denkt, schmeißt Frau Holle den Inhalt ihres Wolkenbetts übers Land.

Und immer wieder, auch wenn es erstaunen mag, sind viele Fahrzeuglenker überrascht. Das Auto rutschte in den Graben. Ein Lenker kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich. Unfallmeldungen häufen sich dieser Tage. Klar: Jeder kann in so eine Situation geraten, ob selbst verursacht oder unschuldig involviert. Jeder Verkehrsteilnehmer trägt dazu bei, damit es gar nicht so weit kommt - durch angepasste Fahrweise, richtige Ausrüstung und die Konzentration aufs Wesentliche: die Straße, auf der wir uns bewegen. In diesem Sinne: Gute Fahrt in den Frühling!