Abenteuer bleiben aus

Die großen Kracher sind beim Betrachten des Lilienfelder Gemeindebudgets für das Jahr 2022 nicht dabei. Vielmehr finden Notwendigkeiten Berücksichtigung. Dazu zählen beispielsweise die Fortführung der heuer eingeläuteten Volksschulsanierung oder die Erneuerung des Magdalenen-steges.

In die Kategorie ,,Muss“ fallen auch weitere am Plan stehende Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Bilder der Zerstörung der Jahrhundertflut 1997 in Lilienfeld sind kein bisschen verblasst. Jede noch so kleine Vorkehrung für mehr Schutz der Bürger ist optimal investiertes Geld.

Straßen- und Kanalsanierungen stehen ebenso am Programm – die Infrastruktur will gepflegt werden.

Unterm Strich: Die Bezirkshauptstadt berücksichtigt 2022 Notwendigkeiten, ohne finanzielle Abenteuer einzugehen. Das ist gerade in Pandemie-Zeiten ein weiser Ansatz.