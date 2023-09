Absperrung muss her

Weit weniger kinderfreundlich ist da schon die dortige Verkehrssituation, in unmittelbarer Nähe zur Durchzugsstraße B 18.

Hier brausen Lkw, Pendler und etliche andere Verkehrsteilnehmer vorbei, zur gleichen Zeit, wenn die Kleinsten den Kindergarten aufsuchen. Verantwortungsvolle Eltern und das Kindergarten-Team werden wohl kaum ihre Schützlinge in diesem Bereich unbeaufsichtigt lassen, dennoch: Was hier klar fehlt, ist eine ordentliche Absicherung zwischen Fahrbahn und Kindergartenareal. Wie weit ein Kfz, das außer Kontrolle gerät, schlittern kann, zeigte erst der schwere Postbus-Lkw-Unfall in Rainfeld. Auch wenn ÖVP und SPÖ im Gemeinderat sich über die Vorgangsweise zur Absicherung nicht einig waren, Grundtenor ist der gleiche: Es muss eine Schutzeinrichtung her. Ein rascher Lösungsvorschlag des Sachverständigen ist gefordert. Denn die Kinder sind schon unterwegs, die Kfz ebenso. Das Risiko ist stiller Begleiter.