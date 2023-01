Aller guten Dinge sind 12

Das Dutzend ist voll. Seit zwölf Jahren wartet der SV Türnitz schon auf einen Meistertitel. Heuer haben die Kicker die Hand so nah dran an der Titeltrophäe wie schon lange nicht. Neo-Coach Robert Leimer gab schon im Sommer Platz eins als Ziel aus – und hat geliefert. Jetzt müssen die Türnitzer dran bleiben, um den Meisterexpress auch in den Zielbahnhof zu bringen.

Dass sich im Winter doch einige Kaderveränderungen abzeichnen, macht die Aufgabe nicht unbedingt leichter. Den Ausschlag werden die körperliche Fitness und die Nerven geben. Denn ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss ist wahrscheinlich. Hafnerbach überwintert mit nur zwei Zählern Rückstand auf Türnitz, die SG Hohenberg/St. Aegyd mit deren fünf.

Praktisch jeder aus der oberen Hälfte kann die Topteams schlagen. Da braucht Türnitz einen langen Atem. Und wenn‘s am Ende klappt, dann waren wirklich aller guten Dinge 12.