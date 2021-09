Die Partie in Statzendorf schien zur Pause für die Lilienfelder gewonnen, schließlich ging man mit einer 3:0-Führung in die Kabinen. Die war zwar komfortabler, als die Spielstärke der Teams im ersten Durchgang vermuten ließ, doch Torkobra Patrick Schroffenauer hatte gleich zweimal zugebissen. Sein Jubel war überschwenglich. Bislang hatte er ja in dieser Saison für ihn ungewöhnlich viele Torchancen vernebelt. Auch in Statzendorf schoss er nach etwa einer halben Stunde allein vor dem Tor den Goalie an. Doch mit zwei Toren am Konto fiel sichtlich viel Druck vom Kapitän ab.

Doch irgendwie gab‘s ein Déjà-vu zur Vorsaison. Auch da hatte Schroffenauer in Hofstetten ausgiebig über das Ende seiner Torsperre gejubelt, aber dann setzte es für die Seinen eine empfindliche Niederlage.

In Statzendorf blies der Gegner zu einer nicht für möglich gehaltenen Aufholjagd, machte drei Tore wett und glich aus. Aus einer Standardsituation sicherten sich die Ebrahim-Schützlinge aber doch noch die wichtigen drei Punkte.

Nach diesem Spielverlauf die Nerven behalten zu haben, zeugt von Abgeklärtheit. Die Ur-Tugend im Titelkampf!