Angebot schätzen

Welche defizitären Freizeiteinrichtungen sollen sich Gemeinden leisten? In einer Bezirkshauptstadt gehört ein Freibad freilich dazu. Trotz des allein 2021 eingefahrenen Defizits in der Höhe von über 56.000 Euro belässt es Lilienfeld nicht bei Instandhaltungsmaßnahmen, die schon teuer genug sind. Die Bezirkshauptstadt investiert kräftig in ein neues Badbuffet und eine Erweiterung des Sportangebotes.

Fakt ist: Im ländlichen Bereich ist es noch schwieriger, ein Freibad wirtschaftlich zu führen, als im urbanen. Und: Die Freibäder im Bezirk Lilienfeld warten im Vergleich zu städtischen Großbädern nicht mit der Vielfalt an Attraktionen auf, sie haben aber auch Vorteile – mehr Ruhe und günstigere Preise etwa.

Unter diesem Gesichtspunkt muss die Devise der Gäste heißen: Schätzen, dass es die Lilienfelder Bäder (noch) gibt – und sie durch den Besuch tatkräftig unterstützen.