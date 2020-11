Es könnte einfachere Zeiten geben, als mitten im zweiten Lockdown zum stellvertretenden Bezirkspolizeikommandanten und Referatsleiter für Einsatz und Verkehr bestellt zu werden. Christian Vielhaber, der diese Funktionen mit 1. Dezember ausfüllt, sollte als Leiter von bisher vier Dienststellen das nötige Fingerspitzengefühl haben. Um an der Seite von Bezirkschef Michael Hochgerner die Beamten so einzustellen, dass diese in der (wohl noch länger währenden) Krise weiter eine gute Mischung aus Abmahnung und Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln finden.

Von den Bewerbern brachte Vielhaber die meiste Führungserfahrung mit. Zudem kennt er durch seine vormaligen Berufsstationen, von Annaberg über Traisen bis St. Veit, den Bezirk wie seine Westentasche. Zwei Faktoren, die für einen guten Vize-Polizeikommandanten essenziell sind. Vielhabers Bestellung war eine weise Entscheidung. Erfahrung kann durch nichts ersetzt werden. Generell — und erst recht jetzt in der Krise.