Auf einem guten Weg

Am Muckenkogel tut sich was: Nach der Jubiläumsfeier auf der Traisnerhütte steht schon das Bergfest zur weiteren Tourismusbelebung in den Startlöchern.

Feste sind punktuelle Maßnahmen, um die Gästezahlen anzukurbeln. Dauerhaften Erfolg versprechen Investitionen, wie der vor der Finalisierung stehende Singletrail und die Aufrüstung des Liftes für den Räder-Transport. Damit sind die Weichen gestellt, um sich ein noch dickeres Stück vom boomenden Wirtschaftsfaktor Mountainbiken abzuschneiden.

Lilienfeld gilt als Vorreiter, zumal die Stadt am Muckenkogel mit der Öffnung der Haupt-Forststraße für das Radeln schon vor Jahren den Spagat im Spannungsfeld von Jagd und Tourismus erfolgreich gemeistert hat. Und Lilienfeld zeigt vor, dass es nicht immer die ganz großen finanziellen Mittel sein müssen, um einen Berg attraktiv zu gestalten. Der eingeschlagene Weg ist ein guter.