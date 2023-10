Aus Tierliebe

Als Kind half er gerne beim Lilienfelder Tierarzt Heinz Heistinger ein wenig mit, heute ist er stolzer Leiter des Tierheims Vösendorf.

Seine Leidenschaft bringt ihn manchmal an mentale Grenzen, denn er ist täglich mit dem Schicksal verschiedenster Tiere konfrontiert. Das beginnt beim langweilig gewordenen Kaninchen, geht über den Hund, der gezwickt hat bis hin zum Pferd, das in der Erhaltung doch um einiges aufwändiger und teurer ist, als so manch Kinderbuch vorgaukelt.

Eins vorweg: Nicht jeder, der sich von seinem Tier trennt, ist skrupellos, denn es gibt tragische Schicksalsschläge – vom Unfallopfer über die Person, die ins Pflegeheim muss und das geliebte Tier nicht mitnehmen darf. Doch Fakt ist aber auch: Die Mehrheit jener Tierhalter, die ihren einstigen Liebling abgibt oder aussetzt, hat sich diesen unüberlegt und voreilig angeschafft. Aufklärung über Tierhaltung ist daher umso wichtiger. Stephan Scheidl leistet mit seinen Führungen im Tierheim einen immens wichtigen Beitrag dazu.