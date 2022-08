Badespaß statt Luxusgut

Alle öffentlichen Freibäder im Bezirk Lilienfeld eint eins: Sie bieten im Vergleich zu den urbanen Pendants mehr Ruhe und günstigere Preise. Beides hat in der ausklingenden Saison neben dem über weite Strecken heißen Sommer zum guten Besuch beigetragen.

Die erfreuliche Gäste-Frequenz wird die Defizite in den Freibädern in der Endabrechnung allerdings nur unwesentlich senken. Dafür sorgen allein schon die in die Höhe geschnellten Energiekosten. Hier liegt auch eine Herausforderung für die Zukunft.

Während heuer die Bad-Eintrittspreise bezirksweit fast ausschließlich gleich geblieben sind, wird es 2023 (Stichwort allgemeine Teuerung und hohe Energiepreise) nicht ohne Anhebung gehen. Für die Gemeinden als Badbetreiber gilt es dann, mit Fingerspitzengefühl an der Preisschraube zu drehen – damit die Abkühlung im öffentlichen Bad nicht auch noch zum Luxus wird.