Beleg für guten Weg

Es ist ein Balance-Akt, den der Naturpark Ötscher-Tormäuer meistern muss. Auf der einen Seite gilt es, möglichst viele Besucher anzulocken, um das höchste Maß an Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Auf der anderen Seite muss der Naturschutz eine zentrale Rolle spielen.

Ersteres ist in den letzten Jahren gut gelungen: Touristisch hat man speziell beim Prunkstück, der Ötscher-Basis in Wienerbruck, einen großen Sprung nach vorne geschafft. Der Rekordbesuch von 47.000 Gästen in der Saison 2020 war der Lohn.

Ein Puzzle-Teil im steten Bemühen, das Naturparadies zu erhalten, ist das Projekt Hochlagenobst. Dieses hat die Erhaltung seltener Arten und Sorten zum Ziel und wurde nun mit dem niederösterreichischen Naturschutzpreis ausgezeichnet. Ein Beleg dafür, dass der Naturpark auf einem guten Weg ist. Im Wissen: Ohne intakte Natur wird es mittelfristig keine Gästescharen geben.