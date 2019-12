Der Schuss ist nach hinten losgegangen. 56 Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis hat die ÖVP St. Veit zum Landesverwaltungsgericht gebracht, alle wurden von diesem abgelehnt. Die betroffenen Bürger, großteils mit Naheverhältnis zur Mehrheitsfraktion SPÖ, dürfen am 26. Jänner also zur Urne schreiten — und werden ihr „Kreuzerl“ wohl nicht bei den Türkisen machen.

Die ÖVP-Absicht war offenkundig: Die Roten schwächen — immerhin bedeuten 56 Stimmen, die die ÖVP nicht zulassen wollte, in St. Veit fast ein halbes Mandat. Realpolitisch wäre der Erfolg für die Türkisen freilich auch bei einem Ja zu allen Einsprüchen überschaubar gewesen. Denn: Aktuell hält die SPÖ in St. Veit 15 der 23 Mandate. Da ändert ein Sitz mehr oder weniger für die ÖVP an den Machtverhältnissen herzlich wenig. Nach dem Einspruchsdesaster darf die ÖVP einmal eins erwarten — die kalte Schulter der SPÖ, deren absolute Gemeinderatsmehrheit durch das ÖVP-Eigentor jetzt noch besser abgesichert zu sein scheint.