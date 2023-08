Ein Hund ist kein Stofftier

Beliebt aus Film- und Fernsehen, für viele der Inbegriff eines schönen Vierbeiners: der deutsche Schäferhund.

300 der schönsten Vertreter bestachen in Traisen nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihr Können, sei es in der Fährtensuche oder als Schutzhund. Was aber viel mehr beeindruckte, war fast ausnahmslos das Verhalten der meisten Vierbeiner. Hie und da ein Bellen, kaum Auseinandersetzungen mit Artgenossen oder unerwünschtes Benehmen gegenüber Menschen. Was man aber – weder Hundekenner noch Laie – nie vergessen darf: Ein Hund wird immer seine Instinkte behalten. Er wird aber zum treuen Gefährten, wenn seinen Bedürfnissen gerecht agiert wird.

Da gehören neben einer Portion Liebe immer adäquate Haltungsbedingungen, Zeit und hundegerechte Erziehung dazu. Nur so können unliebsame Vorfälle vermieden werden. Und wer für seinen Vierbeiner, egal, ob Rassetier oder Mischling, nicht alle Punkte erfüllen kann, sollte beim Stoffhund bleiben. Zum Wohle aller -Mensch wie auch Tier.