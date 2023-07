Eine gute Sache

Ab Herbst werden in der Landesberufsschule Lilienfeld Matura-Vorbereitungskurse für Lehrlinge abgehalten. Kostenlos! Dieses neue Angebot macht Sinn.

Denn eine duale Ausbildung – Praxis einer Lehre und Möglichkeit zur Fortbildung in einem Studium – ist ein klares Ausbildungsmodell der Zukunft. Es macht die Lehre wieder attraktiver. Immer mehr junge Menschen ziehen eine höher bildende Schule dem Erlernen eines Handwerks vor. Dies ist durchaus nachvollziehbar, da vor allem Fachhochschulen Ausbildungen in Berufsfeldern der Zukunft anbieten. Diese gäbe es auch bei so einigen Lehrplätzen. Letztere bleiben oft unbesetzt. Der Fachkräftemangel belastet Unternehmen. Lehre mit Matura ist nichts Neues. Doch sie war im Bezirk zu wenig ansprechend gestaltet. Auspendeln nach der Arbeit bis St. Pölten, um zu büffeln? Nicht einladend für junge Leute. Direkt im Bezirk klingt da weit besser. Arbeiten, Geld verdienen und dazu Matura machen. Das geht! Der Wille ist aber Voraussetzung dafür.