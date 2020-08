Soziale Medien haben ihre Berechtigung. Wenn es darum geht, Kühe auf der Weide zu erschrecken und Videos davon zu posten (Stichwort „Kulikitaka-Challenge“), braucht man über die Sinnhaftigkeit aber nicht zu debattieren. Derart dumme Aktionen grenzen an Tierquälerei. Abgesehen davon gefährden sich die Challenge-Teilnehmer selbst – etwa, wenn sich in Panik versetzte Kühe mit Kälbern aggressiv verteidigen.

Einen ähnlichen Vorfall meldet ein Türnitzer Züchter. In Panik geratene Tiere trampelten am Eibl Elektrozäune nieder. Beweisvideos gibt es im Netz zwar (noch) keine, vieles deutet aber auf „Kuherschrecker“ hin. Bereits mittels Foto belegt ist, dass in der Nähe der Weide eine Gruppe am Waldrand gegrillt hat. Erst im April war am St. Veiter Staff im völlig vertrockneten Wald zudem ein Lagerfeuer zum Grillen entfacht worden.

Erschreckend, wie blöd und leichtsinnig manche sind. Solche hirnlosen Aktionen sind in Corona-Zeiten noch entbehrlicher als sonst.