Endstation Tierfreunde

Tierfreunde, die sich verwahrloster, vernachlässigter Vierbeiner oder auch anderen Getiers annehmen, stecken nicht nur viel Liebe und Zeit in ihr ehrenamtliches Engagement, sondern meist auch einiges Geld. So etwas spricht sich schnell herum. Sie ernten Lob, Dank, manchmal auch Kritik für ihr Tun - es gibt ja noch viel schlimmeres Leid auf Erden.

Gerade diese Menschen laufen Gefahr, zur „Entsorgungsstätte“ lästig gewordener Tiere zu werden. So geschehen in Annaberg. Ein Hund, an beiden Hinterläufen gelähmt, bis auf die Knochen wund, ausgesetzt in einer Kiste. Direkt vorm Haus solcher Tierschützer. Eine behandelnde Tierärztin bringt es auf den Punkt: Es ist gut, dass es Menschen gibt, die sich dieser Tiere annehmen. Sie sind oft deren letzte Rettung. Doch ihnen einfach - ohne zu fragen - die Verantwortung aufzubürden, nur weil das Tier unbequem geworden ist, geht gar nicht.