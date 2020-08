Die Bilder der Schreckenstat von Alois Huber in Annaberg sind auch sieben Jahre später kein bisschen verblasst. Vier Menschenleben hat Huber am 17. September 2013 ausgelöscht. Eines der dunkelsten Kapitel der österreichischen Kriminalgeschichte kann und soll auch nicht in Vergessenheit geraten. In diesem Sinne erinnert ein jährliches Gedenken an die drei Polizisten und jenen Sanitäter, die getötet wurden.

Bleibt zu hoffen, dass der bevorstehende Jahrestag nicht neue Spekulationen über die Gründe der Wahnsinnstat befeuert. Denn die Antworten hat Alois Huber durch seinen Selbstmord nach dem Blutbad mit ins Grab genommen. Müßig wären auch weitere (öffentliche) Diskussionen über allfällige Fehler beim damaligen Polizeieinsatz. Wichtiger ist vielmehr eine traurige Erkenntnis, die auch sieben Jahre nach dem Drama unverändert bleibt: Alois Huber hat ein völlig atypisches Täterverhalten an den Tag gelegt. Ein Wahnsinniger hält sich nicht an normale Regeln.