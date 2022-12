Fair bleiben

Ein paar km/h zu viel. Das Handy kurz am Ohr. Ein Halteverbot missachtet. Nur einige Gründe für ein Organmandat. Doch wenn der Hüter des Gesetzes beim Einheben des Geldbetrags selbst dieses bricht, stößt dies sauer auf. Ein Polizist soll im Bezirk so in die eigene Tasche gearbeitet haben und dafür Kollegen Blanko-Strafzettelblöcke entwendet haben. Der Freund und Helfer ein „falscher Fufziger“?

Einen Einzelfall jetzt zu nutzen, um auf „die Polizei“ hinzuhacken, wäre falsch und unangebracht. Denn das Bezirkspolizeikommando hat unverzüglich nach Bekanntwerden der Verdachtslage den Kollegen des Dienstes enthoben. Die jüngsten Beispiele erfolgreicher Polizeiarbeit wie die rasche Festnahme des bewaffneten Tankstellenräubers, die prompte Ausforschung eines bewaffneten, alkoholisierten Täters und noch die Lebensrettung eines Betrunkenen, zeigen, dass man der Polizei im Bezirk weiter Vertrauen schenken darf.