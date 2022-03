Gerüstete Lifte

Was sich die letzten Wochen abgezeichnet hat, belegen nun die der NÖN exklusiv vorliegenden Zahlen: Der kurz vor dem Abschluss stehende Winterbetrieb hat bei den Annaberger Liften und der Gemeindealpe Mitterbach spürbar mehr Besucher gebracht als 2020/21. Ein Grund dafür: In der Vorsaison haben Lockdowns in den Ferien die Hotelgäste ausbleiben lassen, die diesmal wieder die Pisten belebt haben. Ohne 2G-Regel, die für das Gros der Saison gegolten hat, wäre das Ergebnis noch besser geworden.

Zeit für lange Analysen bleibt allerdings nicht. Für beide Liftbetriebe geht es unmittelbar nach Winterschluss an die Revisionsarbeiten und die Fokussierung auf die Sommersaison. Die Chancen stehen gut, die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortzusetzen. Dafür sprechen mehrere Faktoren: Die Aufhebung der G-Regel, die (längst nötig) wieder uneingeschränkten Besuch zulässt, und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Die Liftbetriebe sind für den Sommer gerüstet.