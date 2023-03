Gewiss kein Beinbruch

Die nackten Zahlen schauen ernüchternd aus: Ein Punkt aus zwei Spielen steht für die SG Rohrbach zu Buche. Bange sein muss den Fans aber nicht: Die Maurer-Mannen sind besser drauf als es der „Output“ suggeriert.

Gegen die Amateurabteilung eines Profiklubs kann man durchaus verlieren, der Punkt in Gloggnitz aus der vergangenen Woche ist als Erfolg für die Gölsentaler zu werten. Dass man damit in der Tabelle nicht in Tritt kommt, ist klar, aber kein Beinbruch. Rohrbach hat „giftigen“ Fußball gezeigt, kann jedem Gegner das Leben schwer machen.

Nun aber wartet ein Team, gegen das die Spielgemeinschaft zu favorisieren ist – jedenfalls nach der Papierform. Spratzern steht mit dem Rücken zur Wand, wird den Rohrbachern keinen Millimeter schenken. Bei den St. Pöltnern erwartet die Maurer-Elf eine Feuertaufe – die zeigen wird, wo‘s im Frühjahr lang geht.