Grüne Energie für alle

Wer sich zur Energieversorgung im Bezirk umhört, erfährt allerlei Spannendes. Da gibt es Modellregionen, e5-Zertifizierungen, Energiegemeinschaften... In den Gemeinderäten werden Reihum die Photovoltaik-Anlagen beschlossen, der Wald und das Wasser im Bezirk sind ein Segen als nachhaltige Energielieferanten.

Nur gibt es ein Problem, das sich durch viele Themen zieht: Glücklich wähnen sich nur die Personen, die in engagierten Gemeinden wohnen. Es sollte nicht nur in der Hand der Orte und Regionen liegen, für ihre Bewohnerinnen und Bewohner leistbare und grüne Energie zur Verfügung zu stellen. Private Energiegemeinschaften scheitern gleichzeitig oft an bürokratischen Hürden, große Energiekonzerne sind häufig nur scheinbar grün und wenig transparent. Es ist begrüßenswert, dass die Gemeinden viel leisten. Doch damit wird die Problemlösung auf die kleinteiligste Ebene abgewälzt. Derweil braucht es ein verzahntes Agieren, an den richtigen Stellen lokal und an den richtigen überregional.