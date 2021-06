Alles neu macht in Hainfeld nicht der Mai, sondern der August: Da startet im Rahmen des innovativen Pilotprojektes Hainfeldrädchen der dreimonatige Testbetrieb für ein Einkaufs-, Zustell- und Besorgungsservice per Lastenfahrrad.

Ein Vorteil liegt auf der Hand: Wer für die eine oder andere Erledigung auf sein Auto verzichtet und stattdessen das Hainfeldrädchen in Anspruch nimmt, hilft mit, Emissionen, Feinstaub und Lärm zu reduzieren. Neben der Umwelt profitiert zudem die lokale Wirtschaft, denn das Pilotprojekt will ortsansässige Anbieter forcieren. Und: Gerade bei schweißtreibenden Sommertemperaturen schont das Stehenlassen des überhitzten Autos mitunter Nerven.

Ob das Lastenfahrrad in der Gölsentalstadt Zukunft hat, haben die Hainfelder mit ihrem Konsumverhalten selbst in der Hand. In diesem Sinne: Das Zweirad als Zustellalternative verdient eine faire Chance – damit Umweltschutz im Kleinen mehr als nur ein Lippenbekenntnis ist.