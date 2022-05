Beschimpfen oder lächerlich machen, schlagen oder zwicken: Mobbing reicht von verbalen bis hin zu körperlichen Misshandlungen.

Mobbing-Opfer dürfte eine Erstklasslerin der Mittelschule St. Veit sein. Egal, wie schlimm das Piesacken durch Mitschüler tatsächlich ist: Das betroffene Mädchen leidet offenbar, die besorgte Mutter schlägt in einem Schreiben an die NÖN Alarm.

Einziger Ausweg ist die Inanspruchnahme professioneller Hilfe. Das macht die St. Veiter Mittelschule, die einen guten Ruf genießt. Schulpsychologie und Schulaufsicht wurden eingebunden.

Mobbing – in unterschiedlichen Formen und Intensitäten – gibt es an vielen Schulen. Entscheidend ist, wie man solchen Vorfällen begegnet. Handeln statt zuschauen, muss das Motto sein. Nur das kann helfen. Die Basis, um den Konflikt zu bereinigen, ist an der Mittelschule St. Veit gelegt.