Die Erinnerungen an den Vorfall im Sommer sind nicht verblasst: In Panik geratene Tiere trampelten am Türnitzer Eibl Elektrozäune nieder — „Kuherschrecker“ waren am Werk.

Wer glaubt, ähnlich sinnbefreite Aktionen in der Natur gibt es jetzt im Winter nicht, der irrt. Bezirksjägermeister Martin Schacherl bestätigt massive Störungen der Wildtiere durch unkontrolliertes und unerlaubtes Eindringen von Ausflüglern. Dazu kommen mutwillige Zerstörungen von Fütterungen und Hochständen. Die unliebsamen Folgen – hohe Schäden an den Kulturen im Bezirk, abgemagerte Wildtiere.

Erschreckend, wie rücksichtslos manche sind. Sich auf Kosten von wehrlosen Wildtieren zu amüsieren, ist fehl am Platz. Natur sollte gerade in Coronazeiten, in denen es die Leute verständlicherweise vermehrt ins Freie zieht, Erholungsraum mit gegenseitiger Rücksichtnahme bleiben. Das Virus, das die Welt regiert, mag manches entschuldigen. Solche Aktionen nicht. Sie sind nur eins – hirnlos.