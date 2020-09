Tonnenschwere Waggons, meist mit Holzstämmen beladen, rattern auf den Schienen der Traisentalbahn. Lärmaufkommen, das manchem Anrainer den Schlaf raubt. Brauchen wir das wirklich, wenn direkt daneben eine Bundesstraße verläuft?

Auf jeden Fall! „Es redet sich leicht, wenn man nicht direkt betroffen ist“, werden nun viele kontern. Doch trotz der Nachteile, die dieser Gütertransport mit sich bringt, darf man nicht vergessen: Die Anschlussbahn zwischen Freiland und St. Aegyd gäbe es schon lange nicht mehr, wenn nicht die Kleinregion diese von den ÖBB übernommen und das Land sie großzügig gestützt hätte. Der Mehrwert für einen Abwanderungsbezirk wie Lilienfeld ist klar gegeben. Forst- wie Industriebetriebe haben so eine straßenverkehrsunabhängige, klimafreundlichere Alternative zum Lkw-Transport ihrer Güter. Arbeitsplätze in der Region werden gesichert. Dass künftig eine Erlebnisbahn hier fahren soll, belebt den Tourismus. Die Kleinregion ist meines Erachtens stets am Zug der Zeit!