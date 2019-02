Die Unbekannte schlechthin heißt heuer Gemeinderatswahlkampf. Wann die Ortsparteien 2019 im Bezirk Lilienfeld das Buhlen um Stimmen für die Anfang 2020 geplanten Urnengänge starten, wird lokal sehr unterschiedlich sein. Bewegung ist am Wahltag dann jedenfalls am ehesten dort zu erwarten, wo es keine absoluten Mehrheiten gibt, also beispielsweise in Ramsau.

Geduldig warten heißt es derzeit auch noch auf die offizielle Präsentation der Spitzenkandidaten für die Urnengänge. Fest steht aber schon einmal: Der Kleinzeller FP-Gemeinderat Salvatore Raineri mag zwar um Stimmen für die Blauen werben.

Spätestens nachdem ihn der freiheitliche Bezirksvorstand letzte Woche für sein aufsehenerregendes „Nazi“-Posting verwarnt hat, wird er 2020 aber nicht mehr als Spitzenkandidat der FP Kleinzell antreten (können). Raineri hat sich einen klassischen Selbstfaller geleistet — und für weitere Spitzenfunktionen bei den Blauen im Bezirk disqualifiziert.