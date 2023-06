Klimaschutz

Fridays for Future demonstrierte vor der Firma Isoplus. Anlass: der Bau einer Ölpipeline in Uganda, an der das Unternehmen beteiligt ist. Forderung der selbst ernannten Klimaschützer: Ausstieg der Firma aus dem Projekt. Auf Öl zu setzen, sei mit klimapolitischen Zielen von heute nicht mehr vereinbar.

Das stimmt. Doch die Forderung ist aus wirtschaftlicher Hinsicht nicht realistisch. Der Vertragsbruch hätte massive Kosten zufolge. Das wäre verlorenes Geld, das Isoplus besser in laufende klimafreundlche Projekte investieren kann.

Interview zur Klimademo „Vertragspflicht gilt“

Dass junge Menschen sich Gedanken um die Umwelt machen, ist spätestens seit den Donau-Au-Besetzungen und den Protesten gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf nichts Neues. Ohne sie hätte es mitunter kein Umdenken gegeben. Dass die Klimaschützer von heute ernst genommen werden, bedarf aber, dass sie sich nicht als „letzte Generation“ sehen, sondern zur Kritik auch umsetzbare wie finanzierbare Lösungen für eine klimafreundliche Zukunft vorweisen. Denn nur demonstrieren reicht nicht.