Leicht wird es nicht

Die Enttäschung der Fans war groß, als Eventmacher Gerhard Bauer spontan das Schlager-Open-Air in Hainfeld absagte. Stars wie die Seer, oder Hansi Hinterseer wären aufgetreten. Grund der Absage: Unwetterprognose.

Doch noch andere dunkle Wolken schwebten über dem Traisner Oktoberfestmacher. Insolvenz, gestellt via Gläubigerantrag. Die Open-Air-Absage ein reiner Zufall? Das mag man nicht so recht glauben, das Unwetter eher als „Ausrede“ sehen. Bauer behielt recht: Am Konzerttag schüttete es in Strömen. Die Insolvenz hätte nichts mit der Absage zu tun. Seine Haupteinnahmequelle, das Traisner Oktoberfest, finde statt.

Leicht wird es für ihn aber nicht. Denn nicht nur die Gemeinde Traisen zieht Finanzforderungen in Erwägung. Firmen, die mitunter Sponsoren sein könnten, ebenso. Die Basis für das Mega-Fest ist in Schieflage geraten. Bauer ist es gelungen, eines der größten Feste in Traisen zu installieren. Das belebt die Region. Man darf hoffen, dass die Besucherzahlen passen. Denn ohne Geld, spielt ka Musi.