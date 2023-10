Lilienfeld ist keine Schlafstadt

Ein Fleischhauer, ein Tankstellenshop, eine Frisörin, ein Klettersportfachgeschäft und nun auch eine Trafik.

Bereits fünf Betriebe haben heuer in Lilienfeld aufgesperrt, Mitte November folgt mit der Eröffnung des großen Müller-Drogeriemarktes die offizielle Inbetriebnahme des großen ziwa-Einkaufsparks. Es tut sich was in der Bezirkshauptstadt Lilienfeld. Das ist gut so. Und vor allem ein wichtiger Schritt gegen die Abwanderung. Jobs wurden und werden durch die neuen Geschäfte „vor der Haustüre“ geschaffen, die Kaufkraft vor Ort wird gestärkt. Bessere Infrastruktur – dazu gehört dieser abwechslungsreiche Branchenmix – macht Leben in Lilienfeld für die junge Generation wieder attraktiver. In Kombination mit den laufenden Wohnbauprojekten und dem verbesserten Betreuungsangebot für Kleinstkinder verkommt Lilienfeld keinesfalls zu einer „Schlafstadt“, wie vor einiger Zeit eine junge Lilienfelderin öffentlich behauptete. Im Gegenteil: Die Stadt erwacht zum Leben!