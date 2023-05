Mehr als nur ein Hobby

Wasserratten jubeln. Endlich wird es warm, die Bäder haben größtenteils geöffnet. Swimmingpools werden auf Vordermann gebracht, der Sprung in die Traisen, Gölsen oder den Erlaufsee ist beliebt. Gleich dem Straßenverkehr sollte jeder, der sich ins kühle Nass begibt, die dortigen Verhaltensgrundregeln kennen, schon ab Kleinkindalter an. Leider ist dem nicht immer so, wissen Rettungsorganisationen.

Bis vor einigen Jahren war Schwimmen jener Sport, den fast jedes Kind beherrschte. Heute hat, nicht zuletzt durch viele andere Freizeitangebote, real oder digital, der Stellenwert des Schwimmens verloren. Corona hat diese Situation verschärft.

Viele - natürlich nicht alle - Eltern verzichten darauf, ihre Kinder in Schwimmkurse zu schicken. Doch Planschen ersetzt nicht qualifizierten Unterricht. Schwimmen ist weit mehr als ein Hobby. Wer schwimmen kann, rettet im Wasser in Notsituationen mitunter ein Leben, das eigene oder ein anderes. Dieser Gedanke sollte nie untergeben.