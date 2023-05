Tierschutz ohne Hirn

Der Zirkus kommt in den Ort! Vor einigen Jahrzehnten war dies die Sensation. Jung und Alt strömten hinzu, keiner wollte sich die „wilden“ Tiere, Artisten und anderen Attraktionen entgehen lassen. Heute polarisiert die Anwesenheit eines Zirkus. Der Tierschutzgedanke hat an Stellenwert gewonnen. Die Zeiten von Tanzbären an Ketten, Löwen, Tigern und Elefanten, die durch die Manege gepeitscht werden, sind zumindest in Österreich vorbei. Und das ist gut so.

Dennoch: Zirkus mit Tieren im Allgemeinen zu verdammen, ist nicht gerechtfertigt. Der Circus Althoff, der in St. Veit gastiert, hat Pferde, Lamas, Alpakas, Ziegen und Schafe dabei. Diese sind wohl genährt und bestens gepflegt. Im Auslaufgehege präsentieren sie sich ruhig, ohne Verhaltensauffälligkeiten. Jener selbst ernannter Tierschützer, der die Zirkustiere nächtens frei ließ und zur B 18 hetzte, forderte nicht nur den Tod der Tiere und sondern auch von Verkehrsteilnehmern heraus. Das ist kein Tierschutz, sondern einfach nur dumm