Lilienfelder im Glück

„Effizient und eiskalt“, damit beschreibt man wohl am besten, was den SC Prefa Lilienfeld heuer auszeichnet. Nach zehn Runden hat die Elf von Spielertrainer Amir Ebrahim immer noch eine blütenweiße Weste. Dabei waren die Leistungen in vielen Spielen gar nicht überragend. Auch zuletzt gegen Oberndorf hat man sich quasi zum Sieg gemogelt. Am Ende hat es aber, wie bisher immer in dieser Saison, gereicht, um ein Tor mehr als der Gegner am Konto zu haben.

Die Tordifferenz zeigt jedoch, dass die Lilienfelder keine Kantersiege feiern. Mit 28:9-Toren ist man sogar schlechter als die zweitplatzierten Oeder (30:9). Mit drei Zählern weniger sind die aber der letzte verblieben Gegner im Titelkampf auf Schlagdistanz. Für Hainfeld wird es mit acht Zählern weniger schon schwierig, nochmals aufzuschließen. Außer die Glückssträhne bei den Lilienfeldern reißt doch noch.