In diese Situation kann jeder kommen, unerwartet oder voraussehbar. Ein Familienmitglied wird pflegebedürftig.

Das bringt Angehörige oft an deren psychische Grenzen. Plötzlich entstehen Spannungsfelder, die es bislang kaum gab. Grund der Überforderung: Das Akzeptieren, dass der andere nicht mehr so ist, wie er einst war. „Nonna Anna“, ein pädagogisches Beschäftigungsangebot für Hochaltrige oder an Demenz erkrankte, kann helfen. Und es ist möglich, es in Hainfeld zu erlernen. Praktisch gratis. Aktuell gefördert von der Gemeinde. Eine gute Idee, denn: Angehörige lernen damit, die Bedürfnisse ihrer zu Betreuenden besser zu verstehen. Das bringt Wohlbefinden - für Betroffene wie Angehörige. Es bietet überdies die Option, andere, in ähnlicher Situation, durch Wissensweitergabe oder direkte Hilfe zu entlasten. Ein Best-practice-Beispiel aus Hainfeld, das hoffentlich andere Gemeinden bald übernehmen.