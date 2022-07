Mietkosten entscheiden

Das Thema Kindergarten bleibt in St. Veit ein Reibebaum. Zuerst wollte die ÖVP anstelle des von der SPÖ forcierten und nun in Umsetzung befindlichen Neubaus in Wiesenfeld lieber eine Erweiterung am bestehenden Standort. Jetzt stoßen sich die Türkisen an der Verwendung von rot gefärbtem Sichtbeton und fordern regelmäßige Besprechungen des mit Gemeindevertretern besetzten Baubeirates.

Die (im allgemeinen Vergleich) moderat erscheinenden Preissteigerungen beim Kindergartenbau sind Sache der mit der Umsetzung beauftragten Genossenschaft. Dass die ÖVP St. Veit darauf ein Auge hat und eingebunden sein will, ist aber nachvollziehbar. Denn eine teurere Errichtung lässt auch höhere Kosten für die Gemeinde, die das Kindergartengebäude folglich mietet, erwarten. Hier müssen SPÖ und ÖVP gemeinsam moderate Mietkosten erreichen. Aufgrund der allgemeinen Teuerung ist das schwer genug.