Mit Slowaken gegen Abstieg

Die SU St. Veit steht in der 1. Klasse West/Mitte mit dem Rücken zur Wand. Bei den Gölsentalern hat das Tradition.

Irgendwie ist es Sportmanager Thomas Janisch in den letzten Jahren stets gelungen, im letzten Moment das Schlimmste abzuwenden. Wie, wusste er oft selbst nicht genau. Auch heuer überwintert man im Keller, punktegleich mit Karlstetten. Auf den Drittletzten fehlen bereits vier Zähler. Aber es soll nur ein Team absteigen, also lebt die Chance.

Die dünne Eigenbaudecke spricht dagegen. Nur die Slowaken auszutauschen, ändert nichts am Problem. Ein Qualitätssprung ist so nicht zu erwarten. Zudem stellen Legionäre in Pandemiezeiten einen noch größeren Unsicherheitsfaktor dar, als sonst. Dürfen sie über die Grenze und spielen? Eine wöchentliche Frage, die für extra Spannung sorgt. Es sieht so aus, als ginge man in St. Veit solange zum Brunnen, bis er bricht.