Zuerst ein Knistern. Dann Rauch. Und plötzlich ein Flammenmeer. Der Stall in Vollbrand. Trotz intensivster Bemühungen der Feuerwehr gab es für etliche Schafe und Rinder keine Rettung mehr. Der ganze Stall ist nun dem Erdboden gleich und somit ein Teil der Existenzgrundlage der Bauernfamilie zerstört. Die verheerende Feuersbrunst am Hof der Familie Mader in St. Veit vor wenigen Wochen ist noch im Gedächtnis.

Zahlreiche Freiwillige, darunter viele Bauern, halfen unermüdlich bei den Aufräumarbeiten, die Landwirtenfamilie Vonwald aus Pfenningbach hat das Maibaumumschneiden dem Schicksal der Familie gewidmet. Die Spendenfreudigkeit war groß. Der durchaus namhafte Betrag wird zumindest einen Teil des Schadens abdecken, was aber genauso viel wiegt, ist der Zusammenhalt, den die örtliche Bauernschaft hier gezeigt hat. Jeder Handgriff, jedes tröstende Wort kann zwar das Geschehene nicht widerrufen, aber helfen, gestärkt aus dem Schicksalsschlag zu gehen. Ein Miteinander, das Vorbildwirkung versprüht.