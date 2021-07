Jetzt ist es amtlich: Hohenberg hat mit Heinz Spreitzhofer (64) einen neuen Vizeortschef. Ein Attribut für einen erfolgreichen Bürgermeister-Stellvertreter bringt Spreitzhofer schon einmal mit – Erfahrung in der Kommunalpolitik. Seit 2010 sitzt er im Gemeinderat, seit 2015 ist er geschäftsführender Mandatar.

Zudem gilt Spreitzhofer als lösungsorientierter Mensch und hat als langjähriger Betriebsrat der St. Aegyder RTA unter Beweis gestellt, dass er weiß, wo Mann und Frau der Schuh drückt. Ebenso ein Plus: Bereits in Pension, verfügt Spreitzhofer über ein besonders wertvolles Gut – genügend Zeit, um sich den Sorgen und Ängsten der Bürger widmen zu können.

Wer das Haar in der Suppe suchen will: Mit gemeinsam 124 Jahren sind Bürgermeister Heinz Preus und Vizeortschef Heinz Spreitzhofer nicht das allerjüngste Führungsduo. Mittelfristig werden die Hohenberger Roten nicht um eine „Blutauffrischung“ an der Spitze umhinkommen. Unterm Strich hat die SPÖ mit Spreitzhofer aber eine gute Wahl getroffen.