Ereignisreich war 2019 in heimischen Gefilden allemal: Gleich zu Jahresbeginn im Jänner hielt das Schneechaos die Einsatzkräfte auf Trab, der Bezirk kam unterm Strich mit einem „blauen Auge“ davon. Im Sommer folgte dann eine Großveranstaltung, wie sie der Bezirk auch nicht oft sieht: Die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe in Traisen wurden von den zahlreichen Helfern bravourös gemeistert. Zudem nicht alltäglich: Im Zisterzienserstift Lilienfeld wählten die Patres nach dem gesundheitlichen Rücktritt von Matthäus Nimmervoll mit Pius Maurer einen neuen Abt.

Der Blick in die Glaskugel für 2020 lässt, zumindest was Großveranstaltungen betrifft, ein ruhigeres Jahr erwarten. Polit-Scharmützel werden bis zu den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner indes wohl vielerorts nicht ausbleiben. Zu den Kandidaturen von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen gesellen sich diesmal bezirksweit gleich drei Bürgerlisten-Antritte — das dürfte den Wahlkampf nicht gerade ruhiger werden lassen.