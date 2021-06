ÖVP und FPÖ in Harmonie – das gibt es (noch). Wo? In Kaumberg. Richtig gelesen – dort, wo mit FPÖ-Bezirkschef und Ex-Generalsekretär Christian Hafenecker ein politisches Schwergewicht im Gemeinderat sitzt. Beim Austeilen ist der blaue Frontmann mitunter nicht zimperlich.

In der Kaumberger Kommunalpolitik sind in der Vergangenheit nicht erst einmal die Fetzen zwischen ÖVP und FPÖ geflogen. Und das wird mit Garantie in manchen Bereichen weiter passieren. Beim wichtigen Thema der Verbesserung der Verkehrssicherheit im Marktbereich haben Türkis und Blau aber einen Konsens erzielt. Die dominierende ÖVP hat den entsprechenden FPÖ-Dringlichkeitsantrag angenommen und mit den Blauen erweitert.

Dieses Beispiel zeigt: Es muss nicht immer nur Parteipolitik sein. ÖVP und FPÖ, die sich zumindest auf Bundesebene nicht riechen können, dürfen im Sinne der Allgemeinheit ruhig öfter gemeinsam anpacken. Wer die Initialzündung gibt, ist aus Sicht der Bürger unerheblich.