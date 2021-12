Nicht nur Große zählen

Im druckfrischen Ranking der umsatzstärksten Firmen Niederösterreichs hat das Marktler Paradeunternehmen Neuman erneut Platz 25 geschafft. Ein Spitzenwert, der die Bedeutung des Betriebes als größter Lilienfelder Arbeitgeber untermauert.

Insgesamt finden sich sechs Bezirksunternehmen unter den Top 200 — zusätzliche Indikatoren für das an sich gute Jobangebot in heimischen Gefilden.

Die Menschen interessiert, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, neben einem sicheren Arbeitsplatz aber speziell eine funktionierende Versorgung. Da sind nicht nur die großen Player essenziell, sondern auch die vielen Kleinen, die die Wirtschaft in den einzelnen Gemeinden des Bezirkes am Leben erhalten. Vom Handwerksbetrieb im Ort bis zum lokalen Dienstleister. Und die müssen nach den Lockdown-Serien allesamt endlich wieder die Sicherheit haben, dauerhaft öffnen zu dürfen.