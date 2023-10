Notiz an Scherzkekse

22 Uhr, finstere Nacht. Plötzlich. Ein Krach seitlich am Auto. Der Lenker, der auf der B 18 zwischen Traisen und St. Veit unterwegs ist, hält an, um nachzusehen, was denn passiert sei. Dellen und Lackschäden am Fahrzeug. Jemand hat Steine aufs Auto geworfen.

Man mag es kaum glauben – kein Einzelfall. Die Polizei verzeichnet bereits drei solcher Aktionen in besagtem Bereich. Ein Lausbubenstreich? Mitnichten. Denn die Täter hatten bislang Glück. Einerseits, dass sie noch nicht erwischt wurden, anderseits, dass es „nur“ bei der Sachbeschädigung blieb. Wenn aber durch so eine „Wurf-Attacke“ ein Lenker die Kontrolle übers Fahrzeug verliert, kann dies für ihn oder andere Verkehrsteilnehmer fatal enden. Dann nimmt der fragwürdige Spaß ganz andere strafrechtliche Dimensionen an, wo sich bei einer Verurteilung ein Freispruch, eine Diversion oder bedingte Strafe mitunter nicht mehr ausgeht.

Notiz daher an die „Scherzkekse“: Steinewerfen kann im wahrsten Sinne des Wortes leicht ins Auge gehen.