Seit dreieinhalb Wochen läuft das Pilotprojekt Hainfeldrädchen in der Gölsentalstadt. Von einer guten Akzeptanz des Einkaufs- und Zustellservice per Lastenfahrrad spricht die Betreiberfirma. Wenngleich bei bis zu fünf Aufträgen am Tag „noch viel Luft nach oben“ sei.

Nur von Klimaschutz zu reden und nichts dafür zu tun, ist à la longue zu wenig. Sich einen Ruck geben, um für die eine oder andere Erledigung auf sein Auto zu verzichten und stattdessen das Hainfeldrädchen in Anspruch zu nehmen, wäre das Gebot der Stunde. Jeder, der das macht, hilft mit, Emissionen, Feinstaub und Lärm zu reduzieren. Neben der Umwelt profitiert zudem die lokale Wirtschaft, denn das Pilotprojekt forciert ortsansässige Anbieter.

Klimaschutz im Kleinen können die Hainfelder mit der Inanspruchnahme des Lastenfahrrad-Angebotes hier und jetzt praktizieren. Und die Bürger haben es mit ihrem Konsumverhalten selbst in der Hand, ob das Hainfeldrädchen in der Gölsentalstadt Zukunft hat.